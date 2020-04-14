Будапешт, , 17:53 — REGNUM Груз из 500 тысяч защитных масок отправили власти Узбекистана в Венгрию. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

По данным МИД Венгрии, грузовой самолёт с 500 тыс. защитных масок прибудет в страну вечером 14 апреля. Из Узбекистана груз будет доставлен в Баку, куда за ним из Будапешта уже направлен самолёт.

За последние две недели в Венгрию прибыли 26 самолётов с более 13 млн масок, 6 млн единиц защитной одежды, в том числе перчатки, костюмы и щитки для лица. Кроме того, в страну были доставлены около 100 тысяч наборов для проведения тестирования на коронавирус.

Венгрией уже были получены из Узбекистана 150 тыс. масок, груз прибыл в страну в конце марта и был распределён между медучреждениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении ограничений на передвижение граждан в Венгрии в связи с угрозой коронавируса на неопределённый срок.

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