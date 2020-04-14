Киев, 14 апреля 2020, 17:56 — REGNUM Воздух, загрязнённый продуктами горения лесов Чернобыльской зоны отчуждения, движется в южном и юго-восточном направлении, сообщил 14 апреля Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ).
По прогнозу максимальные концентрации изотопа цезия Cs-137 у поверхности земли могут временно достигать единиц мБк/м. куб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее французские эксперты не выявили в Киеве повышения радиационного фона, которое могли спровоцировать пожары в Чернобыльской зоне отчуждения.
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