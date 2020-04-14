Киев, , 17:56 — REGNUM Воздух, загрязнённый продуктами горения лесов Чернобыльской зоны отчуждения, движется в южном и юго-восточном направлении, сообщил 14 апреля Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ).

«По прогнозным расчётам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязнённые воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлениях. В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки…» — сказано в сообщении.

По прогнозу максимальные концентрации изотопа цезия Cs-137 у поверхности земли могут временно достигать единиц мБк/м. куб.

«Прогнозируемые концентрации не превышают те, которые наблюдались раньше и не наносят вред здоровью населения», — добавили в ГНТЦ ЯРБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французские эксперты не выявили в Киеве повышения радиационного фона, которое могли спровоцировать пожары в Чернобыльской зоне отчуждения.

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