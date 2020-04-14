Рейкьявик, , 17:52 — REGNUM Отмена ряда введённых из-за пандемии ограничительных мер в Исландии запланирована на 4 мая, сообщает 14 апреля Iceland Review.

В частности, 4 мая откроют вузы и школы, а также детские сады. Кроме того, возобновят работу стоматологические клиники.

При этом страна не откроет своих границ до середины мая.

Напомним, в Исландии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 1,7 тыс., количество летальных исходов COVID-19 достигло восьми.

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