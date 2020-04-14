Трёхгорный, Челябинская область, , 17:52 — REGNUM В челябинском городе Трёхгорный осуждена сотрудница одной из больниц. Она похитила почти 292 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд пришёл к выводу, что преступление совершалось в 2016—2019 годах. Женщина вносила в табели учета рабочего времени ложные данные о фактически отработанном времени, завышала количество отработанных ею самой часов, уменьшая другим.

Гражданка признала вину и возместила ущерб. Суд назначил ей 1 год и 9 месяцев условно с двухлетним испытательным сроком.