Кемерово, , 17:51 — REGNUM В Кемеровской области введены ограничения на выезд за пределы региона в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 14 апреля пресс-служба регионального правительства.

Согласно документу, подписанному губернатором Сергей Цивилевым, жителям Кузбасса «запрещён выезд из региона по личным нуждам кроме получения медицинской помощи и погребения близких людей».

Кроме этого, на территории Кемеровской области временно запрещено посещение парков, скверов и детских площадок, проведение массовых религиозных обрядов и церемоний.

Отмечается, что храмы и другие религиозные объекты остаются открытыми, но прихожанам рекомендовано воздержаться от их посещения, в том числе на Пасху.

Согласно последним данным, в Кемеровской области подтверждено 14 случаев заражения новым коронавирусом, три пациента излечились.