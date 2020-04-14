Тбилиси, , 17:51 — REGNUM Представители сети региональных радиостанций Грузии обращаются к министру экономики Натии Турнава с открытым письмом и просят ее на период «коронакризиса» пересмотреть тарифную политику ООО «Телерадиоцентр Грузии», 100% владельцем которого является государство. В частности, предлагают хотя бы наполовину уменьшить для теле‑ и радиостанций ежемесячную арендную плату, так как в последний период доходы этих компаний от рекламы значительно сократились либо прекратились.

Открытое письмо к министру от имени Сети региональных радиостанций Грузии опубликовал председатель компании «Эрети» Рамаз Самхарадзе.

«Развернувшиеся в последнее время в мире события, так называемый «коронакризис», оказали резкое влияние на рекламный рынок радио, в том числе, в Грузии. Многие компании прекратили работу, и, естественно, размещение рекламы на радио. Как Вам известно, основные слушатели радио FM в столице перемещаются на автомобилях, но в условиях карантина и передвижение автомобилей затруднено. Это, естественно, сказалось на и без того скудном рекламном рынке радиостанций», — пишет Самхарадзе.

По его информации, в создавшихся условиях многие региональные радиостанции оказались перед угрозой банкротства, а без поддержки со стороны государства эта сеть вещания окончательно развалится.

На 14 апреля в Грузии фиксируется 296 случаев коронавируса, 69 выздоровевших и 3 погибших. В условиях коронавируса многие предприятия прекратили работу, запрещено движение междугороднего и муниципального транспорта, страна живет в режиме чрезвычайного положения, срок которого истекает 21 апреля. Но в правительстве Грузии не исключают, что могут его продлить еще на пару недель.