Москва, , 17:55 — REGNUM Инфекционная больница, строящаяся в Новой Москве специально для больных с коронавирусом, в итоге может прослужить не менее 50 лет. Об этом 14 апреля сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК-ТВ.

Заммэра отметил, что новый центр будет служить не только во время эпидемии, но и в течение еще как минимум 50 лет. По словам Бочкарева, оптимизация процесса и использование металлоконструкций для ускорения строительства не сказались на качестве постройки.

Напомним, в Новой Москве в поселении Вороновское строится инфекционная больница для приема пациентов с коронавирусом. На стройплощадке сейчас возводят около 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий для персонала в два-три этажа.