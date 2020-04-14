Воронеж, , 17:50 — REGNUM Храмы и церкви в Воронежской области 14−19 апреля будут закрыты для прихожан, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Решение принято в целях снижения рисков для здоровья жителей региона на фоне неблагополучной эпидемиологической обстановки — по предписанию главного санитарного врача.

«13 апреля 2020 года нами получено предписание от главного государственного санитарного врача по Воронежской области о введении с 14 по 19 апреля сего года дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий на приходах и в монастырях Воронежской митрополии. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в нашей области, документ предписывает на этот период ограничение посещения верующими храмов, за исключением священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений», — говорится в обращении митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. Также митрополит рекомендовал верующим отказаться от посещения кладбищ в дни Святой Пасхи.

Вместе с тем, увидеть трансляцию Пасхального богослужения из Благовещенского кафедрального собора можно будет на телеканале «TV Губерния».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 апреля в сети появилось видео, на кадрах которого — очередь у храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской на улице Жукова в Воронеже. Огромное количество людей выстроились у храма для освящения вербы, при этом в очереди были и пожилые люди, и дети.