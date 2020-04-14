Вильнюс, , 17:48 — REGNUM Правительство Литвы 15 апреля примет решение о смягчении режима карантина, а премьер-министр Саулюс Сквернялис пояснил, кто сможет открыться первым и на каких условиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 апреля.

«Завтра правительство будет решать, утвердить ли первый этап смягчения. Предлагается разрешить деятельность магазинов промтоваров, поставщикам бытовых услуг и услуг по ремонту, если у них есть отдельный вход с улицы и возможность регулировать потоки клиентов так, чтобы одновременно обслуживать одного клиента. Разумеется, с соблюдением всех установленных требований к безопасности», — написал Сквернялис на своей странице в социальной сети Facebook.

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Литве к сегодняшнему дню достигло 1070 человек. 27 человек скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.