Москва, , 17:45 — REGNUM Евгения Дмитриева, победительница конкурса «Лидеры России"2017−2018 гг., флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», руководитель проектного офиса клуба Лидеров России «Эльбрус», директор по развитию ООО «Инфосистемс» и Никита Данюк, финалист конкурса «Лидеры России», первый заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН вошли в новый состав Общественной палаты РФ по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

По словам Евгении, на новом месте работы она сфокусируется на развитии концепции ответственного лидерства и доступности социальных лифтов, планирует активно развивать идеи наставничества. Кроме того, продолжит поддерживать инициативы развития малого и среднего бизнеса, так как считает, что это основа экономического благополучия страны и, одновременно, мощный социальный лифт для предпринимателей.

«Я получила приглашение от Президента около полутора месяцев назад. Это стало для меня полной неожиданностью. Думаю, что немаловажную роль сыграли достойные результаты работы Клуба «Эльбрус». В новой функции я планирую активно интегрировать сообщество Лидеров России в деятельность палаты и однозначно продолжу развивать начинания Клуба. Кроме того, для меня Общественная палата — отличная площадка взаимодействия общества, органов власти и бизнеса, а это значит, что открываются новые горизонты и возможности реализации еще большего числа проектов различного профиля на федеральном уровне. Для меня важность момента заключается в том, что я стала победителем конкурса «Лидеры России» два года назад, а социальные лифты продолжают работать. Сообщество «Лидеров России» — это экосистема, которая помогает росту членов Клуба и развитию страны. Надеюсь оправдать кредит доверия, который мне вручили», — поделилась Евгения Дмитриева.

В рамках акции #МЫВМЕСТЕ Евгения Дмитриева с командой создала площадку-агрегатор для малого и среднего бизнеса — помогипредпринимателю.рф. Евгения и ее коллеги как представители малого бизнеса сами столкнулись с проблемами. Основной из них стало «падение каналов продаж», и нужно было искать альтернативы. Задача проекта Евгении — создать и расширить площадку, где предприниматели помогают друг другу, обмениваются ресурсами, снижают издержки и риски конкретного бизнеса.

«Многие из наших друзей-предпринимателей столкнулись с разными проблемами. У кого-то высвободились ресурсы, стали простаивать машины и склады, кто-то нуждается в консультациях юридического, кадрового и финансового характера. А у других предпринимателей, наоборот, с ростом спроса стало не хватать людей и помещений. Мы понимаем, что для небольших компаний особенно ценно в условиях кризиса получить квалифицированную бесплатную помощь. Так родилась идея ярмарки ресурсов. Участники нашего проекта — владельцы малого, среднего бизнеса и «стартаперы». В работе с проектом нам также помогают отраслевые эксперты, участники конкурса «Лидеры России». Они безвозмездно оказывают друг другу помощь, например, услуги по трудовому праву предоставляет победительница конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., Алена Гейдт, а юридические консультации — победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., Ильнар Гирфанов и полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., Олег Матвеев», — рассказала Евгения Дмитриева.

В Общественной палате Никита Данюк будет заниматься поддержкой гражданских инициатив, созданием социальных лифтов, проведением общественных слушаний и экспертизы, в том числе законодательных актов и общественным контролем.

«Членство в Общественной Палате для меня — новый вызов. Хочется оправдать доверие, которое оказал мне Президент, это большая ответственность. Я работаю с социальными проектами, грантовыми конкурсами и понимаю, что в России огромное количество талантливых людей, которые хотят развивать нашу страну. Общественная Палата — коммуникационный мост между обществом и властью, механизм, который позволяет выбирать и реализовывать лучшие среди гражданских инициатив. Что касается общественного контроля, Общественная Палата и ее члены не могут дублировать деятельность контрольно-надзорных органов, но мы можем помогать существующим органам государственной власти замечать и решать проблемы, которые есть в стране. Моя задача — сделать функционирование механизмов государства более эффективным. Моя уникальная экспертиза проявляется в сферах международных отношений, информационных политических технологий и молодежной политики. В рамках этих направлений я планирую сосредоточить свою деятельность внутри Общественной Палаты», — прокомментировал Никита Данюк.

По словам Никиты, конкурс «Лидеры России» повлиял на его личностный рост и дал возможность познакомиться с большим количеством профессиональных, интересных людей по всей стране.

«Находясь в атмосфере талантливых и профессиональных людей, ты сам хочешь становиться лучше, развиваться, получать знания и обмениваться опытом. Люди, которые тебя окружают, являются главным стимулом к мотивации. Для меня «Лидеры России» стали приглашением в сообщество, которое всегда поддерживает друг друга и вместе работает на благо страны. Конкурс, даже на оценочном этапе, показывает важность командной работы и насколько ценно, чтобы человек, перед которым поставлена цель, несмотря на свой лидерский потенциал, умел работать с командой. Уверен, что приглашение в Общественную палату — это вклад всех членов команды, моих коллег из института стратегических исследований и прогнозов РУДН. В рамках нашего научного экспертного подразделения мы за неполные семь лет смогли стать одним из ведущих мозговых центров, который занимается подготовкой аналитических экспертных материалов по разным направлениям», — отметил Никита Данюк.

В рамках общественной работы Никита с коллегами пять лет занимается научно-просветительской деятельностью. В разных вузах и школам он рассказывает студентам об информационных политических технологиях и существующих тенденциях в международных отношениях.