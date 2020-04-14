Багдад, , 17:41 — REGNUM Действие лицензии агентства Reuters в Ираке приостановлено на три месяца, сообщает британское агентство 14 апреля.

Соответствующая информация получена СМИ от иракской комиссии по коммуникациям и медиа. Причиной таких мер названо искажение информации о пандемии.

Иракская сторона потребовала от Reuters извиниться и выплатить 25 млн динаров штрафа (примерно двадцать одна тысяча долларов).

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Напомним, по официальным данным, количество подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ираке достигло 1378, а количество летальных исходов — 78.

Между тем Reuters заявляла о тысячах заражений COVID-19 в Ираке ещё в начале апреля.

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