Киев, 14 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Радиационный фон в Киеве не повысился из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. К такому выводу пришли специалисты из Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) Франции, сообщила пресс-служба посольства Франции на Украине в социальной сети Twitter.
В пресс-службе отметили, что эксперты французский Институт радиационной защиты и ядерной безопасности используют собственную систему радиационного контроля.
Напомним, пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля. Полицейские задержали 27-летнего жителя села Раговка, который своими действиями мог спровоцировать пожар.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить более чем через неделю, во многом благодаря дождю.
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