Киев, , 17:42 — REGNUM Радиационный фон в Киеве не повысился из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. К такому выводу пришли специалисты из Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) Франции, сообщила пресс-служба посольства Франции на Украине в социальной сети Twitter.

«Безусловно, эти пожары негативно влияют на качество воздуха в Киеве и, в частности, уровень концентрации микрочастиц, но они не привели к повышению уровня радиации», — подчеркнули в посольстве.

В пресс-службе отметили, что эксперты французский Институт радиационной защиты и ядерной безопасности используют собственную систему радиационного контроля.

Напомним, пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля. Полицейские задержали 27-летнего жителя села Раговка, который своими действиями мог спровоцировать пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить более чем через неделю, во многом благодаря дождю.

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