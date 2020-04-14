Тбилиси, , 17:36 — REGNUM Грузинская издательская фирма «Издательство Бакура Сулакаури» выпустила книгу о коронавирусе для детей. Согласно информации с официального сайта издательства, книга представляет собой перевод на грузинский язык англоязычного издания Э. Дженнер, К. Уилсон и Н. Робертс под названием «Коронавирус — иллюстрированная книга для детей». А консультантами грузинского издания выступили директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе и сотрудник этого же центра Хатуна Захашвили.

На данном этапе издательство предлагает бесплатную электронную версию этого издания, которую все желающие могут скачать и прочитать своим детям. Рассчитана она на детей в возрасте от 5 до 9 лет. Как утверждают авторы, они помогут детям найти ответы на вопросы, что такое коронавирус, почему им заражаются, как нужно оберегаться самому и заботиться о других, почему нужно оставаться дома и что будет потом.

На 14 апреля в Грузии фиксируется 296 случаев коронавируса, 69 выздоровевших и 3 погибших. Среди заразившихся коронавирусом — несколько детей. В режиме карантина содержатся 4856 человек, в стационарах находятся 458 пациентов. Еще трое граждан Грузии прибыли в страну на лечение из-за рубежа, где у них был зафиксирован коронавирус.