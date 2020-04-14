Челябинск, , 17:31 — REGNUM В Челябинске местный житель отдан под суд за неосторожное причинение смерти своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Трагедия произошла в ноябре 2019 года. 36-летний гражданин и его 33-летний друг были в компании приятелей в пьяном виде. Они вступили друг с другом в спортивный спарринг при помощи боксёрских перчаток. В ходе спарринга старший приятель нанёс младшему множество ударов в голову. А затем доставил его в квартиру, в которой оставил, не оказав помощи и не вызвав медиков.

Мужчина в итоге скончался. Уголовное дело передано в Советский районный суд.