Москва, , 17:31 — REGNUM В Псковской области медикам передадут 100 тысяч медицинских масок для работы в условиях коронавируса. Средства индивидуальной защиты распределят между учреждениями здравоохранения всех районов региона.

Псковская городская больница, Псковская станция скорой медицинской помощи и Великолукская межрайонная больница получат по 8 тысяч защитных масок. 7 тысяч индивидуальных средств защиты передадут в Псковскую городскую поликлинику. Также они поступят в межрайонные больницы, санатории, станции переливания крови, областной дом ребенка и другие медучреждения.

«У нас были запасы индивидуальных средств защиты, но мы же ежедневно работаем, у нас лечатся дети с острыми пневмониями. За время рабочей смены идет большой расход. Поэтому, безусловно, такая помощь нам очень нужна, и мы за нее благодарны. Здоровье всех граждан — приоритет, но детей особенно, персонал тоже должен быть всегда в строю и защищен, контактируя с пациентами», — сказала главврач Великолукской детской городской больницы Светлана Шумаркина.

Маски региону передал секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Турчак сообщил, что партия «Единая Россия» поставит новые автомобили в каждый регион для помощи медикам. Транспорт уже передан медработникам Чувашской Республики, Краснодарского края, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Московской области и в другие регионы. По словам Андрея Турчака, это позволит снизить нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения.