Тбилиси, , 17:29 — REGNUM В Грузии, в райцентре Болниси, коронавирусом заразились пять врачей скорой медицинской помощи. Об этом сообщает Первый канал Общественного телевидения Грузии, съемочной группе которого разрешено работать в Болниси в условиях объявленного здесь карантина.

Причины инфицирования врачей на данный момент неизвестны, над их установлением работают эпидемиологи. Вчера, 13 апреля, из Болниси на анализы были отправлены мазки 8 пациентов, в числе которых были эти врачи, и именно по их материалам из лаборатории получен положительный результат.

Контакты зараженных врачей установлены, помещены в самоизоляцию и находятся под наблюдением специалистов. В Болниси проводится массовый термоскрининг населения.

Ранее в Марнеули и Болниси был введен режим строгого карантина, причиной которого стало заражение коронавирусом жительницы одного из сел Марнеульского муниципалитета. У заболевшей оказался широкий круг контактов, из-за которых и были приняты срочные ограничительные меры.

Ранее коронавирус был подтвержден у врача Сачхерского медицинского центра, а затем — у врача одной из клиник Тбилиси.

На 14 апреля в Грузии фиксируется 296 случаев коронавируса, 69 выздоровевших и 3 погибших. В режиме карантина содержатся 4856 человек, в стационарах находятся 458 пациентов.