Луганск, , 17:29 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в ЛНР достигло 16, сообщили 14 апреля в «Луганском информационном центре».

Соответствующее заявление сделала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в ЛНР были зарегистрированы 14 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Первый, излечившийся от COVID-19 в ЛНР, был выписан 9 апреля.

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