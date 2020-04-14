Москва, , 17:26 — REGNUM Мещанский суд Москвы на 23 апреля перенес рассмотрение апелляции на 270-тысячный штраф Михаилу Квасову, признанному виновным в угрозе судье, из-за неявки подсудимого, сообщается на официальном сайте суда.

Заседание должно было состояться сегодня в 15:00, но было перенесено на 23 апреля в связи с неявкой Квасова в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Мещанский суд Москвы 5 марта оштрафовал жителя Воронежа Михаила Квасова на 270 тысяч рублей за угрозу в адрес московского судьи.

Квасов был осужден по ч. 1 ст. 296 УК РФ («Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи»).

По версии следствия, в сентябре 2019 года Квасов, обсуждая в сети интернет один из судебных приговоров, разместил материал, содержащий угрозу убийством в адрес московского судьи.