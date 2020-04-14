Курск, , 17:24 — REGNUM Власти Курской области призывают граждан не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, которые не соблюдают требования противодействия распространению коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

До 30 апреля в регионе продолжает действовать ограничение движения пассажирского транспорта между населенными пунктами, и этим воспользовались нелегальные перевозчики: их транспорт стал курсировать по регулярным маршрутам под видом заказных автобусов. При этом у них зачастую отсутствует аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС, водители могут не проходить обязательный предрейсовый медицинский осмотр, а внутри транспорта не проводят дезинфекцию.

«Не стоит доверять свою жизнь подобным перевозчикам. Их цель — заработать, совершить как можно больше рейсов. Отсюда нарушение правил дорожного движения, несоблюдение режима отдыха. Все это может привести к ДТП», — заявил зампредседателя регионального комитета транспорта и автомобильных дорог Дмитрий Пегов.

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