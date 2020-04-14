Севастополь, , 17:25 — REGNUM У мужчины, который ранее приехал в Севастополь из Москвы и предположительно заразил свою мать, пока не подтвердили коронавирус, но, скорее всего, он тоже инфицирован. Об этом 14 апреля журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Это последствия безалаберности и разгильдяйского отношения к своей семье, к городу. Он был найден только утром, с полицией привезли. У него заражение коронавирусом ещё не подтверждено, но, скорее всего, он тоже болен. Близкие контакты заражённой — шесть человек, в том числе сын, — будут помещены в инфекционную больницу. Десять человек, дальние контакты, находятся под наблюдением на дому», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у пожилой жительницы Севастополя обнаружили коронавирус, она предположительно заразилась от сына, приехавшего из Москвы.

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