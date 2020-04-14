Севастополь, 14 апреля 2020, 17:25 — REGNUM У мужчины, который ранее приехал в Севастополь из Москвы и предположительно заразил свою мать, пока не подтвердили коронавирус, но, скорее всего, он тоже инфицирован. Об этом 14 апреля журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее у пожилой жительницы Севастополя обнаружили коронавирус, она предположительно заразилась от сына, приехавшего из Москвы.
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