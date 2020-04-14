Сочи, Краснодарский край, , 17:21 — REGNUM Не менее 1,5 тыс. отдыхающих остались в гостиницах Сочи по данным на 14 апреля, ещё около 300 человек проживают в санаториях курорта — эти граждане вселились до ограничительных мер, которые были введены в Краснодарском крае в конце марта, сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Как напомнили в мэрии, все места размещения после выезда последнего гостя должны быть закрыты до 1 июня, бронирование мест до этого срока также запрещено.

В Сочи, как и на территории всей Кубани, действует карантин, улицы курорта патрулируют мобильные отряды самоконтроля в составе полиции, чиновников и казаков.

На данный момент в Сочи подтверждено 46 случаев заражения коронавирусом, семь человек выздоровели, 165 человек находятся в обсерваторе, ещё 543 — на самоизоляции дома.