Ряжск, , 17:23 — REGNUM Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Седусову торжественно вручили паспорт гражданина РФ в Ряжске Рязанской области. 95-летний мужчина недавно переехал в Россию из Казахстана, сообщили 14 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Ветеран родился в Новосибирской области в многодетной семье, отучился на помощника машиниста паровоза и в 1942 году был призван на службу в Красную армию. Сначала он служил на Дальнем Востоке в стрелковом батальоне, а затем был переведён на Тихоокеанскоий флот и принимал участие в боевых действиях с империалистической Японией. После демобилизации в 1950 году Николай Седусов в звании младшего лейтенанта вернулся к своей гражданской профессии и 52 года отработал машинистом паровозов и тепловозов. После распада СССР он остался жить в Казахстане, а недавно переехал к дочери в Ряжск.

В преддверии 75-летия Великой Победы ветерану дома вручили паспорт гражданина РФ заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области полковник полиции Оксана Титова, начальник межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» полковник полиции Николай Гавриш и сотрудники отдела по вопросам миграции территориального органа.