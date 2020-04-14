Лондон, 14 апреля 2020, 17:18 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 93 873, сообщили 14 апреля в британском минздраве.
За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 увеличилось в Великобритании на 5252, количество летальных исходов — на 778.
Количество летальных исходов COVID-19 в Великобритании достигло 12 107.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля британские власти объявили, что режим самоизоляции в стране продлится до 7 мая.
Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании продлят режим самоизоляции до 7 мая — Times