Смоленск, , 17:13 — REGNUM 21 человек госпитализирован из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Смоленской области по данным на 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«По состоянию на сегодняшний день из госпитализирован 21 человек, из них 8 переведены в Клиническую больницу №1. В настоящее время организована госпитализация еще 10 пациентов с COVID-19 в инфекционный госпиталь Вяземской ЦРБ. Далее будет принято решение об определении места лечения пациентов, исходя из степени тяжести заболевания — те, у кого заболевание протекает в легкой форме, останутся в вяземском госпитале, при ухудшении состояния здоровья они незамедлительно будут переведены в Клиническую больницу №1 в Смоленск», — сообщила начальник департамента здравоохранения региона Елена Войтова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Вяземский дом-интернат был закрыт на изоляцию после того, как коронавирус подтвердился у одного из сотрудников. У 86 сотрудников и постояльцев интерната первичные анализы на коронавирус оказались положительными. Из 55 подтверждённых случаев коронавируса в Смоленской области 33 приходится на Вязьму.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители Минздрава прибыли в Вязьму Смоленской области