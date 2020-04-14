Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM В Ростовской области не нашли источник заражения 10% пациентов, у которых подтверждён коронавирус. Об этом сообщил на заседании регионального оперштаба начальник донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв 14 апреля.

«К сожалению, медленно, но растёт число лиц с неустановленными источниками заражения. Пока таковых у нас менее 10%, но это подтверждает тезис, что в Ростовской области есть не выявленные источники заболевания», — отметил главный санврач региона.

Как сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач Ростовской области в связи с распространением коронавируса также призвал власти обследовать дома-интернаты и спецучреждения закрытого типа.

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