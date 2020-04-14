Москва, , 17:11 — REGNUM Глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена призвал проявить взаимовежливость во время действия в Москве пропускного режима. Об этом 14 апреля сообщает «Интерфакс».

Кучерена обратился к сотрудникам полиции и гражданам с просьбой «быть взаимовежливыми друг к другу». Он призвал с пониманием отнестись к мерам безопасности.

По его мнению, корректное поведение с обеих сторон позволит избежать конфликтных ситуаций.

«Наша страна вынуждена наряду со всем миром ввести беспрецедентные меры в борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля в Москве начинает действовать пропускной режим для передвижения по городу.