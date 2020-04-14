Москва, , 17:09 — REGNUM Волонтеры и участники акции #мывместе продолжают помогать персоналам медучреждений в переоборудовании корпусов под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Сегодня участники команды «Молодежка ОНФ» работают в 13-й городской больнице Москвы. Группа увеличилась. Если в выходные в больнице им. Виноградова медперсоналу помогали 10 ребят, то в 13-ю поехали уже 20. Выносили из корпуса поликлиники мебель (столы, шкафы, тумбы, стулья и тп), а обратно заносили индивидуальные металлические шкафы. Здесь предстоит оборудовать санпропускник. А в самой больнице откроют порядка 900 койкомест.

«Если нужно, то расширимся еще. Помощь волонтеров нам сейчас как никогда кстати. Рук не хватает, успеть нужно многое. Принимать больных начнем уже в понедельник. С 20 апреля открываем прием пациентов с короновирусом и пневмониями. Санпропускники очень важны, ведь именно они гарантируют безопасность врачей, медперсонала. Весь коллектив больницы очень благодарен за такую своевременную и оперативную помощь. Мы только вчера обратились и уже сегодня ребята у нас», — поделился главный врач ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ» Сергей Аракелов.

Подобные группы оперативного реагирования «Молодежка ОНФ» сейчас формирует и в регионах специально для оперативной помощи медикам. Они будут задействованы в работах по переоборудованию корпусов больниц для коронавирусных пациентов или развертывании новых стационаров.

«Наш долг сегодня максимально разгрузить врачей. Довезти их до дома с работы или помочь как-то иначе, не важно. По всей стране сейчас идет перепрофилирование корпусов больниц. Работы выполняют коллективы медучреждений в очень сжатые сроки. Мы вполне можем забрать часть работ на себя, что и делаем. В основном это физический труд, поэтому группы состоят из парней. Каждого предупреждаем перед поездкой — если сомневаетесь или боитесь работать в больницах (хотя мы далеко от «красной зоны»), то лучше не стоит. Знаете, еще ни один не отказался», — рассказалзаместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

«В воскресенье я был в больнице им. Виноградова, сегодня в 13-й больнице. Завтра видимо поедем куда то еще. Главное, я знаю, что сейчас лично от меня многое зависит. От каждого из нас. Если можешь помочь, включайся. Если нет — оставайся дома: это сейчас не менее важно», — говорит участниккоманды «Молодежка ОНФ» Андрей Гуров.

Стать частью команды волонтеров может любой желающий. Достаточно написать в региональную группу «Молодежка ОНФ» в социальной сети ВКонтакте. На все выезды волонтеры в обязательно порядке обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

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