Кишинёв, 14 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Молдавии достигло 1847, сообщили 14 апреля в молдавском минздраве.
За минувшие сутки количество выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 135.
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Напомним, в Молдавии количество летальных исходов заражения COVID-19 достигло 36. В стране до 24 апреля все дни объявлены нерабочими.
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