Ульяновск, , 17:06 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 14 апреля, в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой ранее диагностировали заражение коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

По данным ведомства, женщина вернулась в Ульяновскую область из Москвы 1 апреля и почувствовала себя плохо, но за медицинской помощью обратилась «только 8 апреля». В тот же день её госпитализировали в изолированный бокс инфекционного отделения ЦГКБ, проведённый тест на наличие коронавирусной инфекции был положительным.

«14 апреля состояние резко ухудшилось, пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На фоне проводимой интенсивной терапии наступила остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия были успешны, но после непродолжительного периода стабилизации повторно наступила остановка сердечной деятельности», — говорят в минздраве Ульяновской области.

На этот раз реанимационные мероприятия не принесли результата, и женщина скончалась.

Известно, что пенсионерка с 2019 года проживала в Москве. Власти подчёркивают, что круг контактных лиц установлен, все они взяты под медицинское наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечал, что ситуация «с каждым днём ухудшается». С начала пандемии в регионе подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, из них два человека прошли лечение и были выписаны. Кроме того, ещё у 23 жителей предварительно подтверждено заражение коронавирусом — данные результаты должна подтвердить или опровергнуть федеральная лаборатория.

Всего в области проведено более 4 тыс. тестов и до конца апреля в регионе будет открыто ещё пять лабораторий для исследования на наличие коронавируса — в настоящее время их четыре, ежесуточно проводится 200−300 тестов. В мае количество исследований в Ульяновской области возрастёт вдвое, «задача-максимум» — довести до 1 тыс. тестов в сутки.

Оценивая ситуацию, Сергей Морозов отмечал, что в России «эпидемия не подошла к своему пику, она только набирает обороты».