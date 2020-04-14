Тбилиси, , 17:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения, введённый из-за угрозы эпидемии коронавируса, продлевает правительство Грузии. Об этом 14 апреля сообщил журналистам в ходе брифинга премьер-министр Георгий Гахария.

Гахария обратился с просьбой к президенту о продлении чрезвычайного положения в стране до 10 мая и пояснил, что этот шаг необходимо сделать в срочном порядке для предотвращения перехода на новый этап распространения вируса.

Премьер-министр уточнил, что правительство уже приняло решение о продлении режима ЧП на всей территории страны. Режим ЧП действует в стране до 21 апреля, после продления он будет действовать до 10 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Грузии, согласно прогнозам директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, в течение двух ближайших недель ожидается значительный рост количества случаев заражения коронавирусом.

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