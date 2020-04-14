Севастополь, 14 апреля 2020, 17:05 — REGNUM У пожилой жительницы Севастополя обнаружили коронавирус, предположительно она заразилась от сына, приехавшего из Москвы. Об этом 14 апреля журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Таким образом, по его словам, в городе восемь подтверждённых диагнозов. Четверо выписались, четверо находятся в инфекционной больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя ввели дополнительные ограничения в рамках режима повышенной готовности на территории города для иногородних граждан.
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