Севастополь, , 17:05 — REGNUM У пожилой жительницы Севастополя обнаружили коронавирус, предположительно она заразилась от сына, приехавшего из Москвы. Об этом 14 апреля журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«У нас сегодня ещё один подтвердившийся случай коронавируса. Прямо сейчас мне об этом доложили. Ситуация типичная. Опять мужчина вернулся из Москвы, никого не предупредил… В итоге заразил пожилую маму, которую доставили в инфекционную больницу с высокой температурой, с ОРВИ. У него, скорее всего, тоже подтвердится анализ», — отметил Развожаев.

Таким образом, по его словам, в городе восемь подтверждённых диагнозов. Четверо выписались, четверо находятся в инфекционной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя ввели дополнительные ограничения в рамках режима повышенной готовности на территории города для иногородних граждан.

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