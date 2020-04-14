Апатиты, Мурманская область, , 17:02 — REGNUM Компания закупает около 550 ноутбуков для школьников из малообеспеченных семей в городах присутствия — Кировске, Апатитах, Волхове, Балакове и Череповце. Часть ноутбуков поступит в распоряжение студентов Череповецкого химико-технологического колледжа. Особое внимание к техническому обеспечению педагогов, которым предстоит адаптировать учебные планы к «дистанционке» и вести уроки. Учителя наряду с ноутбуками получат консультационную поддержку специалистов ИТ — департамента «ФосАгро», которые сформируют рекомендации по использованию онлайн сервисов для обучения детей. Уроки, организованные с помощью видео сервисов позволят дифференцировать программы для каждого класса. Кроме того, у учителей появится возможность получать обратную связь, видеть каждого ребенка, контролировать его активность на уроке.

Общая сумма инвестиций в реализацию данной программы, включая закупку ноутбуков, роутеров, осуществление подключений, наращивание мощности каналов передачи сигнала и монтаж кабельных линий в Кировске и Апатитах составит порядка 12 млн рублей.

С наибольшими проблемами при переходе на дистанционное обучение столкнулись школьники заполярных Кировска и Апатитов. Сильно возросшая нагрузка на интернет-сети, показала их недостаточную мощность. Исправить ситуацию призвана дочерняя структура ФосАгро — один из ведущих кировских интернет-провайдеров. Компания предоставит свои сетевые ресурсы для доставки сигнала конечному пользователю. На сегодняшний день 175 учеников Кировска и Апатитов не имеют доступа к сети Интернет, и все они будут подключены бесплатно.