Минск, , 17:01 — REGNUM К концу 2019 года в Белоруссии функционировало 2,6 тыс клубов, из них 2,1 тыс — в сельских населенных пунктах. Об этом проинформировал Национальный статистический комитет республики (Белстат) в публикации, приуроченной к отмечаемому 15 апреля Международному дню культуры.

«В составе клубов функционировало 21,4 тыс клубных формирований с численностью участников 248,5 тыс человек, из них 114,6 тыс человек — дети», — уточнили в Белстате.

Государственный список историко-культурных ценностей Белоруссии включает 5352 недвижимых объекта наследия. Из них: 66 памятников искусства, 1214 памятников истории, 1802 памятников архитектуры и 2255 памятников археологии.

По состоянию на прошлый год в республике действовало 159 музеев, среди которых 43 исторических, 97 комплексных, 13 искусствоведческих, 4 литературных и 2 естествоведческих. Число музейных предметов основного фонда составило 3,5 млн экспонатов. Для посетителей музеев было организовано 4,8 тыс временных экспозиций и 131,5 тыс экскурсий. С музейными экспонатами за прошедший год ознакомилось более 7 млн. человек.

«Посещаемость музеев в республике за последние 5 лет выросла на 12,3%», — сообщили в Белстате.

По динамике посещаемости библиотек информация отсутствует. Указано лишь общее число пользователей — 3,2 млн человек.

Учтено также 29 профессиональных театров различных жанров. Среди них один — оперы и балета (в Минске).

В статкомитете отметили: «Театрами республики проведено 9,6 тыс мероприятий, которые посетило 1754,8 тыс человек».

На конец 2019 года в Белоруссии работало 90 кинотеатров, их посетило 9095,1 тыс человек. В республике работают два государственных цирка — в Минске и Гомеле.

«В прошлом году 20 концертных организаций республики провели 6,5 тыс концертов, которые посетило 1694 тыс зрителей», — сказано в официальном сообщении.

Читайте на эту тем больше в сюжете: Нациестроительство в Белоруссии