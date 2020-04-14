Тверь, , 16:59 — REGNUM Тверская область отмечена на федеральном уровне с проектами по повышению качества городской среды. Итоги реализации в 2019 году федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и планы на 2020 год обсуждались на заседании правительства Тверской области 14 апреля, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Создание современной городской среды — это долгосрочные инвестиции в будущее Тверской области, которые обеспечивают рост качества жизни населения нашего региона. В 2019 году благодаря федеральному проекту было благоустроено 149 объектов в 54 муниципалитетах», — отметил Игорь Руденя.

В 2019 году в 24 муниципалитетах приведено в порядок 56 дворов, в 48 муниципальных образованиях — 93 общественные территории. Общее финансирование работ составило более 449 млн рублей областных и федеральных средств. В частности были реализованы проекты благоустройства в Осташкове и Торжке — эти города стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Торжке проведена реновация нижней части парка культура и отдыха, в Осташкове благоустроена улица Евстафьевская.

По данным Минстроя России по итогам 2019 года пять населенных пунктов Тверской области — Тверь, Удомля, Конаково, Старица и Осташков признаны городами с благоприятной для жизни средой: индекс качества городов составил более 180 баллов.

Как отмечалось, на 2020 году в Тверской области запланирована реализация 90 проектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», два из которых — набережная в Старице и парк Венецианова в Удомле — признаны победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах. Планируется привести в порядок 64 общественные территории и 26 дворов в 38 муниципалитетах. На эти цели направят свыше 388 млн рублей бюджет.

В 2020 году в конкурсе победил проект города Конаково по благоустройству территории городской набережной. Федеральная поддержка составляет 70 млн рублей. Идет разработка проекта. Предусмотрено создание прогулочных маршрутов, велосипедной сети, освещения. Здесь появятся новые спортивные площадки для занятий футболом и пляжным волейболом, будет создана зона для воркаута и детская площадка. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры для заключения контрактов на проведение работ. Также в 2020 году в 42 муниципалитетах региона будет установлено 43 современные детские площадки.

Всего с 2020 по 2022 годы на повышение качества городской среды в Тверском регионе планируется направить 1,2 млрд рублей.