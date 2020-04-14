Москва, , 16:59 — REGNUM Во вторник, 14 апреля стартует всероссийская акция «Цифровой диктант по персональной защите от COVID-19». Акция является совместным проектом РОЦИТ, ОНФ и РАЭК.

Пройти диктант в онлайн-формате может каждый на сайте https://covid19.digitaldictation.ru/ вплоть до 21 апреля. Запущен он на платформе всероссийского проекта — ЦифровойДиктант.рф.

«Онлайн-платформа, специально разработанная нами для «Цифрового Диктанта», доказала свою уникальность и эффективность для масштабных онлайн-тестирований и опросов. В связи с текущей эпидемиологической обстановкой и необходимостью коммуникации с гражданами по этой теме, командой РОЦИТ принято решение на этой платформе запустить проект «Цифровой диктант по персональной защите от COVID-19», — комментирует директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

По словам организаторов, результаты диктанта позволят понять уровень знаний населения о заболевании и персональной защите. В дальнейшем будут сформированы рекомендации для просветительской кампании по борьбе со вспышкой COVID-19.

«РАЭК активно поддерживает проект. Мы координируем многие отраслевые инициативы, связанные с противодействием распространению COVID-19, а также изучаем его влияние на цифровые сервисы, на работу интернет-игроков, на трансформацию бизнеса. Аналитики РАЭК фиксируют рост количества и качества онлайн-сервисов, направленных на нормализацию жизни тех, кто лишен привычного рода деятельности и ограничен в офлайн-коммуникациях. С другой стороны, очень важно повышать осведомленность и компетенции самих граждан в вопросах противодействия распространению коронавируса. Уверен, Всероссийский диктант по персональной защите от COVID-19 поможет решить эту задачу, а нам всем — лучше подготовиться к борьбе с распространением вируса, не выходя из дома», — отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко.