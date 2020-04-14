Липецк, , 16:58 — REGNUM В Липецкой области четыре пациента с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Из этих четырёх человек двое находятся в стабильно тяжёлом состоянии.

Как уже сообщал ИА REGNUM, всего подтверждено 74 случая новой коронавирусной инфекции. 15 человек уже выздоровели и были выписаны, 59 находятся на лечении.

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