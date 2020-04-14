Цхинвал, , 16:52 — REGNUM Если федеральные власти США потребуют снять санитарные ограничения, власти штата Нью-Йорк не подчинятся, передаёт 14 апреля CNN.

Соответствующее заявление сделал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Он подчеркнул, что отмена санитарных мер поставила бы под угрозу здоровье людей.

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Напомним, американский президент на прошлой неделе заявлял, что в стране будут сняты санитарные ограничения. При этом он оговорил, что меры не коснутся Нью-Йорка, где самая тяжёлая в США эпидемиологическая ситуация.

14 апреля американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что с 1 мая в США могут снять санитарные ограничения. Трамп при этом сказал, что отмена ограничений не должна игнорировать ситуации в штатах.

В США количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысила 582,5 тысяч, количество летальных исходов — 23 649.

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