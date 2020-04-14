Москва, , 16:52 — REGNUM Рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» с гражданами США на борту вылетел в Нью-Йорке. Об этом сообщила 13 апреля пресс-атташе посольства США в России Ребекка России.

«Коммерческий рейс «Аэрофлота» SU102 находится на пути в Нью-Йорк. Информация об этом рейсе была передана в посольство США сегодня утром», — написала она на своей странице в Twitter.

Представитель американского посольства также обратила внимание на сообщения СМИ о возможных рейсах «Аэрофлота» в Лондон и Амстердам и пообещала информировать американских граждан по мере поступления дополнительных данных.