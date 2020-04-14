Белгород, , 16:52 — REGNUM «Островки памяти» в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, появятся в Белгородской области. В рамках 75-летия Победы школьники будут обустраивать природные зоны вокруг существующих или вновь создаваемых монументов, сообщили 14 апреля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По задумке организаторов акции в городах и сельских поселениях появятся «Зелёные островки Эколят в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны». Предполагается, что школьники помогут посадить вокруг военных мемориалов деревья, кустарники или цветы. «Островком памяти» может быть аллея, участок парка, сквера, любая природная территория.

Мероприятия состоятся после нормализации эпидемиологической ситуации.