Волгоград, 14 апреля 2020, 17:03 — REGNUM В Волгограде так же безлюдно и пустынно, как и во многих других городах России. Редкие прохожие держатся друг от друга на расстоянии и обеспечены средствами самозащиты.
Как и везде, защитных масок не хватает, и многие швейные производства сейчас перешли на посменный режим пошива масок, в том числе частные ателье.
В Волгоградской областной больнице №3 развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус. Медицинский персонал получает питание от предпринимателей-спонсоров.
Также в Волгограде осуществляется строительство многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса.
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