14 апреля 2020 | Время чтения 1 мин

Волгоград, , 17:03 — REGNUM В Волгограде так же безлюдно и пустынно, как и во многих других городах России. Редкие прохожие держатся друг от друга на расстоянии и обеспечены средствами самозащиты.

Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM

Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM

Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM

Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM

Виды Волгограда во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM

Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM

На улицу горожане выходят в средствах самозащиты Александр Куликов © ИА REGNUM

Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM

Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM

Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM На улицу горожане выходят в средствах самозащиты Александр Куликов © ИА REGNUM

Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM

На улицу горожане выходят в средствах самозащиты Александр Куликов © ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM

На улицу горожане выходят в средствах самозащиты Александр Куликов © ИА REGNUM

Город патрулируется Александр Куликов © ИА REGNUM

На улицу горожане выходят в средствах самозащиты Александр Куликов © ИА REGNUM На улицу горожане выходят в средствах самозащиты Александр Куликов © ИА REGNUM

Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM

Как и везде, защитных масок не хватает, и многие швейные производства сейчас перешли на посменный режим пошива масок, в том числе частные ателье.

Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория» Александр Куликов © ИА REGNUM

Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория» Александр Куликов © ИА REGNUM Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория» Александр Куликов © ИА REGNUM

Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория» Александр Куликов © ИА REGNUM

Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория» Александр Куликов © ИА REGNUM

Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория» Александр Куликов © ИА REGNUM

Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория» Александр Куликов © ИА REGNUM

Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория» Александр Куликов © ИА REGNUM Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория» Александр Куликов © ИА REGNUM

Производство защитных масок для лица в швейном ателье Александр Куликов © ИА REGNUM

Производство защитных масок для лица в швейном ателье Александр Куликов © ИА REGNUM

В Волгоградской областной больнице №3 развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус. Медицинский персонал получает питание от предпринимателей-спонсоров.

Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус Александр Куликов © ИА REGNUM

Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус Александр Куликов © ИА REGNUM

Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус Александр Куликов © ИА REGNUM Медицинский персонал, врачи инфекционисты за обедом в Волгоградской областной больнице №3 Александр Куликов © ИА REGNUM

Также в Волгограде осуществляется строительство многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса.

Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград Александр Куликов © ИА REGNUM

Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград Александр Куликов © ИА REGNUM

Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград Александр Куликов © ИА REGNUM

Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград Александр Куликов © ИА REGNUM

Заместитель министра обороны Иванов Тимур Вадимович проводит осмотр строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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