Волгоград, 14 апреля 2020, 17:03 — REGNUM В Волгограде так же безлюдно и пустынно, как и во многих других городах России. Редкие прохожие держатся друг от друга на расстоянии и обеспечены средствами самозащиты.

Волгоград во время режима самоизоляции
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
Виды Волгограда во время режима самоизоляции
Волгоград во время режима самоизоляции
Виды Волгограда во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Волгоград во время режима самоизоляции
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Волгоград во время режима самоизоляции
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов © ИА REGNUM
Город патрулируется
Город патрулируется
Александр Куликов © ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов © ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Волгоград во время режима самоизоляции
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов © ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоград во время режима самоизоляции
Александр Куликов © ИА REGNUM
На улицу горожане выходят в средствах самозащиты
Александр Куликов © ИА REGNUM

Как и везде, защитных масок не хватает, и многие швейные производства сейчас перешли на посменный режим пошива масок, в том числе частные ателье.

Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица на Волгоградском швейном предприятии «Виктория»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица в швейном ателье
Производство защитных масок для лица в швейном ателье
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица в швейном ателье
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица в швейном ателье
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица в швейном ателье
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица в швейном ателье
Александр Куликов © ИА REGNUM
Производство защитных масок для лица в швейном ателье
Производство защитных масок для лица в швейном ателье
Александр Куликов © ИА REGNUM

В Волгоградской областной больнице №3 развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус. Медицинский персонал получает питание от предпринимателей-спонсоров.

Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус
Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус
Александр Куликов © ИА REGNUM
Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус
Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус
Александр Куликов © ИА REGNUM
Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус
Александр Куликов © ИА REGNUM
Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус
Александр Куликов © ИА REGNUM
Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус
Александр Куликов © ИА REGNUM
Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус
Медицинский персонал, врачи инфекционисты за обедом в Волгоградской областной больнице №3
Территория Волгоградской областной больницы №3, где развернут провизорный госпиталь для больных с подозрением на коронавирус
Александр Куликов © ИА REGNUM
Медицинский персонал, врачи инфекционисты за обедом в Волгоградской областной больнице №3
Александр Куликов © ИА REGNUM

Также в Волгограде осуществляется строительство многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса.

Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде
Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде
Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде
Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде
Оперативный штаб по строительству многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Ход строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса в городе Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Заместитель министра обороны Иванов Тимур Вадимович проводит осмотр строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19
Заместитель министра обороны Иванов Тимур Вадимович проводит осмотр строительства многофункционального медицинского центра специально для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19
Александр Куликов © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгоградской области подтвердили ещё два случая заражения коронавирусом