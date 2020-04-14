Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM За две недели, с 24 марта по 6 апреля, в Санкт-Петербург вернулись 16 970 человек из 71 страны мира. Об этом 14 апреля сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Из каких стран чаще всего возвращались россияне с 24 марта по 6 апреля — Северо-Западный федеральный округ. Фото: ИЦК

Вынужденное возвращение произошло из-за введенных по всему миру мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Читайте также: Авиарейс с гражданами РФ из Таиланда прибыл в Санкт-Петербург

За две недели петербуржцы чаще всего возвращались из поездок в Финляндию 4634 (27,31%), Таиланд — 2366 (13,94%), Турция — 1044 (6,15%), Вьетнам — 920 (5,42%) и Катар — 762 (4,49%).

Читайте также: В Петербург прибыли самолеты из Таиланда и с Кипра с российскими гражданами

Всего в период с 24 марта по 6 апреля в регионы СЗФО прибыли 35 206 человек из 77 стран. В топ-10 стран, из которых вернулись жители Северо-Запада, — стали Финляндия, Литва, Таиланд, Вьетнам, Эстония, Польша, Куба, ОАЭ, Доминиканская республика.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцев и жителей Ленобласти эвакуировали из Испании