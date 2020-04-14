Майкоп, , 16:48 — REGNUM Единовременные региональные выплаты малоимущим семьям, имеющим детей и являющимися получателями пособия на ребёнка, начались в Адыгее по поручению главы республики, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе главы РА.

Здание правительства Республики Адыгея Пресс-служба главы Республики Адыгея

Как сообщается, выплаты в размере 5 тыс. рублей получат семьи, имеющие трёх и более детей, выплаты в размере 3 тыс. рублей получат семьи, имеющие одного или двух детей.

Ранее по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова для поддержки граждан в период действия режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий на территории республики было принято постановление кабинета министров РА «О единовременной денежной выплате».

Чтобы получить выплаты, гражданам не нужно предоставлять документы — их зачислят автоматически всем получателям детских пособий — семьям, среднедушевой доход которых ниже регионального прожиточного минимума, на счета, куда уже перечисляются детские пособия.

«Мы все понимаем, что в условиях ограничительных мер малообеспеченные семьи как никогда нуждаются в нашей поддержке. Мной принято решение на региональном уровне оказать им единовременную помощь. Её получат почти 11 тыс. семей, в которых воспитываются свыше 22 тыс. детей. На реализацию данной меры из республиканского бюджета выделено более 40 млн рублей», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Напомним, в июне в соответствии с Указом президента РФ начнутся федеральные ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет на каждого ребёнка в сумме 50% от прожиточного минимума по региону или 4799 рублей, начисление будет произведено с января 2020 года.