Варшава, , 16:46 — REGNUM Трудности с заключением браков возникли из-за эпидемии коронавируса у жителей Польши. Об этом 14 апреля сообщает РИА «Новости».

В период эпидемии управления по делам гражданского состояния (выполняют функцию ЗАГСов в Польше) прекратили регистрацию браков и приём заявлений о регистрации браков. Учреждения регистрируют только рождения и смерти.

При этом люди могут обвенчаться в костеле, но в случаев заключения церковного брака священнослужитель обязан сам подать документы для регистрации брака в польском аналоге ЗАГСа.

Как пояснил один из работников управления по делам гражданского состояния, ситуацию помог пост, продолжавшийся до праздника Пасхи, который католики отметили 12 апреля. В пост желающих венчаться и регистрировать брак практически не было, так как это не принято у верующих. Но уже после Пасхи люди начали звонить в учреждение и выяснять, когда начнут регистрировать браки. Сотрудники учреждения пока ничем не могут помочь желающим пожениться, в связи с ограничениями, действующими из-за угрозы распространения коронавируса.

В настоящее время в Польше количество выявленных заражений коронавирусом составило более 6,9 тысяч, 245 человек из числа заражённых скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 16 апреля ношение медицинской маски в Польше станет обязательным в связи с вступлением в силу соответствующего законодательного требования.

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