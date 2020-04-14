Красногорск, , 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей. Об этом 14 апреля сообщили в оперштабе региона.

Всего в Подмосковье с начала распространения коронавируса было подтверждено инфицирование 2315 человек. Умерли 24 человека.

Лидером по числу подтверждённых исследованиями заражений является городской округ Люберцы — 148 случаев. На втором месте Красногорск — 134 случая, 133 — в Мытищах, 118 — в Одинцово, 114 — в Химках.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России по данным на 14 апреля подтверждено заражение коронавирусом у 21 тыс. человек.