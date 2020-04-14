Москва, , 16:36 — REGNUM Агропромышленный комплекс России демонстрирует силу и стабильность, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Дмитрий Патрушев исключил возможность дефицита сельхозпродукции и продовольствия», — сообщила пресс-служба Минсельхоза.

По словам Патрушева, полки магазинов сегодня дают гражданам «уверенность в завтрашнем дне».

При этом отмечается, что техника в полях и действующие предприятия говорят о том, что «проблем с сельхозпродукцией и продовольствием не было и не должно быть завтра».