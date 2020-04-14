Киев, , 16:36 — REGNUM Мэр украинского города Днепропетровск Борис Филатов пригрозил отключить воду, электроэнергию и обеспечить другие неприятности церквям, если священники не будут придерживаться карантина.

С таким заявлением он выступил сегодня, 14 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Филатов напомнил, что 9 апреля, перед Вербным воскресеньем, состоялась встреча, на которой городская власть озвучила священникам свою позицию.

«Я так понял, что некоторые не услышали… Тогда ещё раз — кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим», — пообещал Филатов.

Мэр добавил, что в такой ситуации церквям не может никто — «ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог».

Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились — «мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине».

«Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в Вербное воскресенье 12 апреля церкви на Украине посетили 126 тыс. человек. Один из самых резонансных случаев произошел как раз в Днепропетровске — было обнародовано видео, как в одном из храмов города священник причащал все прихожан из одной ложки.