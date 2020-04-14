Белгород, , 16:39 — REGNUM Все необходимые тесты на коронавирус будут делать в Белгородской области. Лаборатория регионального Центра гигиены и эпидемиологии получила соответствующее заключение от Роспотребнадзора, сообщила 14 апреля на брифинге первый замначальника областного департамента здравоохранения Людмила Крылова.

Утверждён новый регламент работы с анализами на коронавирус. Все три теста смогут делать в лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии — учреждение получило достаточный комплект тестов и необходимого материала. Увеличивается санитарная безопасность результатов анализов, поскольку не требуется транспортировка биоматериала. Белгородская лаборатория может выступать референс-центром: получено соответствующее заключение от Роспотребнадзора.

В Противочумный институт в Москву будут отправлять только экстренные и особые случаи, требующие детальной проверки.