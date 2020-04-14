Сидней, Австралия, , 16:32 — REGNUM О закрытии входа на военную базу HMAS Watson в городе Сиднее (Австралия) сообщает 14 апреля 9News.

Теперь на объект смогут попасть только поставщики продуктов питания. Меры приняты в рамках противодействия пандемии.

Напомним, HMAS Watson находится в районе Вуллумулу (центр Сиднея). Ранее на учения в Австралию прибыли 50 военных из Чили, шесть из которых оказались инфицированы коронавирусом.

В Австралии количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 достигло 6400, летальных исходов 62, излечившихся 2186.

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