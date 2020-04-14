Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM В Ростовской области к всероссийской акции присоединились почти 1,8 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Варяница.

«Ежедневно более 650 человек во всех уголках региона доставляют продукты, лекарства, оказывают другую помощь пожилым гражданам. И каждый день мы получаем большое количество звонков и обращений в соцсетях от людей, которые тоже хотели бы стать волонтёрами — сейчас на сайте «Мывместе2020» уже 1 тыс. 757 заявок от желающих, по этому показателю мы входим в пятерку самых активных регионов страны», — отметил Варяница.

ИА REGNUM ранее сообщало, что добровольцы обрабатывают в день десятки заявок, которые поступают от жителей со всех уголков Ростовской области. К волонтёрскому движению подключились и донские спортсмены.

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