Смоленск, , 16:31 — REGNUM Представители Минздрава контролируют ситуацию в Вязьме Смоленской области, где из-за коронавируса закрыли на изоляцию местный дом-интернат для пожилых людей. Об этом 14 апреля сообщил региональный оперштаб.

По информации оперштаба, в учреждении организовано раздельное размещение инфицированных и неинфицированных граждан. Питание для постояльцев дома-интерната готовят за пределами учреждения и доставляют в одноразовой посуде прямо в палату. Все помещения учреждения продезинфицированы.

«С 13 апреля медперсонал учреждения усилен двумя врачами из СОГБУ «Геронтологический центр «Вишенки», а также еще тремя волонтерами. Также проводятся мероприятия, направленные на снятие психологического напряжения среди проживающих и сотрудников. За исполнением всех необходимых мер профилактики строго следят прибывшие на Смоленщину представители Минздрава. Официальных данных о погибших среди персонала и проживающих в доме-интернате граждан нет», — подчеркнули в оперштабе.

Также оперштаб опроверг сообщения о якобы планируемом перекрытии улиц в Вязьме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 55 случаев заражения коронавирусом, подтверждённых в Смоленской области на 14 апреля, 33 приходится на Вязьму. Ранее коронавирус был подтверждён у одного из сотрудников местного дома-интерната для престарелых, позже учреждение изолировали, въезд в город ограничили.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вяземском районе Смоленской области подтверждено 33 случая коронавируса